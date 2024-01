A OSIRIS-APEX marcou encontro com Apophis, o “Asteroide do Caos”

A nave espacial a que se dava o nome OSIRIS-REx está numa viagem com o objectivo de estudar o asteroide Apophis e tirar partido da sua mais íntima passagem pela Terra em 2029, algo que não acontece desde o início da história registada.

No final de uma viagem de longo curso, escreve o site zap.aeiou.pt, pode ser altura de levantar os pés e de descansar um pouco – especialmente se foi uma viagem de sete anos e 6,4 mil milhões de quilómetros para trazer à Terra uma amostra do asteroide Bennu.

Mas a OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer), a missão da NASA que alcançou este feito em Setembro, já está a caminho de um novo destino. E com um novo nome.

Quando a OSIRIS-REx deixou Bennu em Maio de 2021 com uma amostra a bordo, os seus instrumentos estavam em óptimo estado e ainda lhe restava um-quarto do combustível.

Assim, em vez de desligar a nave depois de ter entregue a amostra, a equipa propôs enviá-la numa missão bónus ao asteroide Apophis, com chegada prevista para Abril de 2029. A NASA concordou e assim nasceu a OSIRIS-APEX (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security – Apophis Explorer).

Uma oportunidade rara no asteroide Apophis

Depois de considerar vários destinos (incluindo Vénus e vários cometas), a NASA optou por enviar a nave espacial até Apophis, um asteroide do tipo S feito de materiais de silicato e níquel-ferro – um pouco diferente de Bennu, rico em carbono e do tipo C.

A parte interessante no que toca a Apophis é a sua aproximação excepcional ao nosso planeta no dia 13 de Abril de 2029. Embora Apophis não vá colidir com a Terra durante este encontro nem num futuro previsível, a passagem de 2029 colocará o asteroide a menos de 32.000 quilómetros da superfície – mais perto do que alguns satélites e perto o suficiente para que possa ser visível a olho nu no hemisfério Oriental.

Os cientistas estimam que asteroides do tamanho de Apophis, com cerca de 340 metros de diâmetro, só se aproximam da Terra uma vez em cada 7500 anos.

“A OSIRIS-APEX estudará Apophis imediatamente após essa passagem, permitindo-nos ver como a sua superfície muda ao interagir com a gravidade da Terra”, disse Amy Simon, cientista do projecto da missão, do Centro de Voo Espacial Goddard da NASA em Greenbelt, estado norte-americano de Maryland.

Embora o encontro com Apophis esteja a mais de cinco anos de distância, o próximo marco na sua viagem é a primeira de seis passagens próximas do Sol. Estas aproximações, juntamente com três assistências gravitacionais da Terra, colocarão a OSIRIS-APEX na rota para alcançar Apophis em Abril de 2029.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1153 de 3 de Janeiro de 2024.