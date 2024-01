Os genes da esclerose múltipla nasceram em pastores Yamna

Um novo estudo revelou que os genes da esclerose múltipla podem ter surgido nos pastores da tribo Yamna, para evitar infecções transmitidas por animais.

Os genes que causam a esclerose múltipla terão surgido há milhares de anos, para protegerem os pastores das doenças dos animais.

A conclusão é de um estudo, publicado quarta-feira passada na Nature, que examinou cerca de 5.000 restos humanos – alguns dos quais com mais de 30.000 anos.

A fim de explorar o impacto da migração humana antiga em problemas de saúde atuais, os investigadores da Universidade de Copenhaga (Dinamarca) compararam dados genéticos da maior base genética e seres humanos antigos com informações modernas do UK Biobank.

O estudo, conta o zap.aeiou.pt, descobriu que esses genes ligados à esclerose múltipla podem ter sido vantajosos no passado, auxiliando na resistência a infecções transmitidas por animais, particularmente naqueles com ligações aos Yamna – um grupo de pastores nómadas do Cáucaso, que se estabeleceu na Europa há, aproximadamente, 5.000 anos.

A investigação sugere que as pessoas com ascendência de caçadores-colectores têm maior probabilidade de possuir a variante do gene ApoE4, aumentando o risco de Alzheimer.

Em contraste, a variante ApoE2 – ligada a um menor risco e que, de acordo com a New Scientist, oferece maior proteção contra a malária ou outras infeções virais – também parece ter-se originado com os Yamnaya.

O estudo também fez revelações relevantes sobre características físicas, nomeadamente a altura, observando que indivíduos europeus com ascendência Yamnaya tendem a ser mais altos.

Este estudo vem dar novas linhas orientadoras sobre o impacto das migrações pré-históricas na saúde, bem como nas características físicas atuais.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1155 de 17 de Janeiro de 2024.