Descoberto enorme depósito de gelo debaixo do equador de Marte

Os astrónomos acreditam ter encontrado um enorme depósito de gelo debaixo do equador de Marte.

De acordo com o IFL Science, há quase duas décadas, os investigadores descobriram alguns depósitos profundos peculiares debaixo da Formação Medusae Fossae (MFF).

Os dados mais recentes, publicados no Geophysical Research Letters, sugerem que estes depósitos são extremamente ricos em gelo.

A MFF é constituída por muitos elementos esculpidos pelo vento e tem uma área de cerca de 1/5 da área continental dos Estados Unidos. Acredita-se que seja a maior fonte de poeira em Marte e estende-se até à cratera Gale, que o Curiosity da NASA está a explorar.

Dados da Mars Express da Agência Espacial Europeia sugerem que existe tanto gelo que se derretesse, cobriria Marte com uma camada de água com 1,5 a 2,7 metros de profundidade – esta é a quantidade de água encontrada em todo o Mar Vermelho na Terra.

“Explorámos novamente a MFF através de dados mais recentes do radar MARSIS da Mars Express e descobrimos que os depósitos são ainda mais espessos do que pensávamos: até 3,7 km de espessura”, disse Thomas Watters, da Smithsonian Institution, EUA, autor principal da nova investigação e do estudo inicial de 2007, citado pelo zap.aeiou.pt.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1156 de 24 de Janeiro de 2024.