Cientistas descobrem Super Terra em zona habitável

Anã vermelha média está numa zona habitável. Recebe insolação semelhante à da Terra e poderia potencialmente manter água líquida.

A orbitar uma estrela anã vermelha, a aproximadamente 137 anos-luz de distância, astrónomos liderados por Georgina Dransfield, investigadora da Universidade de Birmingham, descobriram uma nova Super Terra.

Com um raio 1,55 vezes maior que o da Terra, relata o zap.aeiou.pt, o TOI-715b reside na zona habitável da sua estrela, algo que sugere que pode potencialmente suportar água líquida, segundo o estudo publicado na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society em Maio passado, que detalha ainda a existência de outro candidato planetário do tamanho da Terra no mesmo sistema, que poderia tornar-se o menor planeta na zona habitável descoberto pela missão TESS, caso venha a ser confirmado.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1159 de 14 de Fevereiro de 2024.