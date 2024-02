Estudo descobre uma associação curiosa entre tomar Viagra e o Alzheimer

Uma nova pesquisa descobre uma associação entre a toma de Viagra e uma redução no risco de desenvolver Alzheimer.

Um estudo recente publicado na Neurology que envolveu quase 270.000 homens sugere que os inibidores da fosfodiesterase tipo 5, como o Viagra, conhecidos por tratar eficazmente a disfunção eréctil, podem também diminuir o risco de desenvolver a doença de Alzheimer.

Investigadores da University College London (UCL) analisaram 269.725 participantes do sexo masculino no Reino Unido, com uma idade média de 59 anos, sem evidências de comprometimento cognitivo, mas recentemente diagnosticados com disfunção eréctil.

Durante um período de estudo de cinco anos, os participantes foram divididos em dois grupos: aqueles com receitas para medicamentos para disfunção eréctil, como sildenafil (Viagra) (55% dos participantes), e aqueles que não trataram a sua disfunção eréctil desta maneira (45%).

Os resultados mostraram que, dos 1.119 participantes que desenvolveram Alzheimer, 749 estavam a tomar medicamentos para disfunção eréctil, enquanto 370 não estavam. Medido por pessoa-anos, a prevalência de Alzheimer entre os medicados foi de 8,1 casos por 10.000 pessoa-anos, comparado a 9,7 casos por 10.000 pessoa-anos para os não medicados. Após ajustar factores como idade e estilo de vida, descobriu-se que aqueles sob medicação tinham um risco 18% menor de desenvolver Alzheimer.

O estudo, liderado por Ruth Brauer, da UCL, sugere que a redução de risco foi maior entre homens que tomaram uma quantidade significativa de medicação — 20 ou mais prescrições durante o estudo. Os dados também indicaram um efeito protector mais forte para homens com 70 anos ou mais, relata o New Atlas.

Além de seu uso conhecido, o sildenafil foi desenvolvido inicialmente para tratar hipertensão e angina, e estudos anteriores em animais já tinham mostrado resultados promissores dos inibidores da PDE5 no aumento do neurotransmissor acetilcolina, associado à memória e aprendizagem, e potencialmente na prevenção da acumulação de proteínas tóxicas ligadas ao Alzheimer.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1159 de 14 de Fevereiro de 2024.