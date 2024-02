O Atlântico pode estar a fechar-se a partir de Gibraltar (e a criar um novo Anel de Fogo)

Segundo um estudo do investigador português João Duarte, o Oceano Atlântico poderá brevemente começar a fechar-se a partir da área próxima do estreito de Gibraltar. Em termos geológicos, este “brevemente” significa daqui a uns 20 milhões de anos.

Na nossa escala de tempo, os oceanos parecem eternos. Mas na realidade não estão por aqui durante muito tempo: nascem, crescem e um dia fecham-se.

Este processo, que ocorre ao longo de algumas centenas de milhões de anos, chama-se ciclo de Wilson, recorda o Europa Press.

O Atlântico, por exemplo, nasceu quando o supercontinente Pangea se fraturou e dividiu, há cerca de 180 milhões de anos. E um dia irá fechar-se.

Também o Mediterrâneo, escreve o site zap.aeiou.pt, é o que resta de um grande oceano, o Mar de Tétis, que uma vez existiu entre África e Eurásia.

Para que um oceano como o Atlântico pare de crescer e comece a fechar-se, devem formar-se novas zonas de subducção — locais onde uma placa tectónica afunda por baixo de outra). Mas estas zonas de subducção são difíceis de formar, já que requerem que estas titânicas placas se partam e dobrem.

No entanto, sugerem alguns cientistas, estas zonas de subducção podem migrar de um oceano moribundo onde já existem, como o Mediterrâneo, para oceanos prístinos como o Atlântico – um processo denominado “invasão por subducção”.

Ora este processo poderá estar para acontecer brevemente – à escala geológica, claro: um estudo realizado através de modelos computacionais por cientistas da Universidade de Lisboa prevê a propagação para o interior do Atlântico de uma zona de subdução atualmente sob o Estreito de Gibraltar.

Este processo, dizem os autores do estudo, irá contribuir para a formação de um “anel de fogo” do Atlântico, análogo ao famoso Anel de Fogo do Pacífico, onde ocorrem nove em cada dez terramotos.

O estudo, publicado esta semana na revista Geology, é o primeiro a mostrar como este processo, utilizando um modelo computacional 3D impulsionado pela gravidade.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1160 de 21 de Fevereiro de 2024.