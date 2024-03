Cientistas criaram o laser de som mais poderoso de sempre

Cientistas chineses desenvolveram o laser de som mais brilhante de sempre. Pode ter aplicações inovadoras em imagiologia biomédica e na monitorização do fundo dos oceanos.

Um grupo de investigadores da Hunan Normal University, na China, desenvolveu o laser de som mais brilhante de sempre. Este laser inovador – emissor fonões – foi anunciado no estudo publicado recentemente na arXiv. Fofões são as partículas de som – que não devem ser confundidas com os fotões, que é o nome dado às partículas da luz. Durante várias décadas, conta o zap.aeiou.pt, investigadores têm criado “lasers de fonões” que emitem estas partículas num feixe estreito, de forma semelhante à maneira como os lasers ópticos emitem fotões. Mas este laser é diferenciado. Como explica a New Scientist, o coração deste dispositivo é uma esfera de sílica “do tamanho de uma bactéria”. Ao contrário das anteriores, este novo laser de fonões inclui um eléctrodo por baixo da esfera que emite sinais eletromagnéticos cuidadosamente seleccionados. Este mecanismo, explicam os cientistas, aumenta em 10 vezes o “brilho” do laser, ou seja, a sua potência em cada frequência de fonão, melhorando o foco do feixe e prolongando a sua vida útil para mais de uma hora – um aumento substancial dos escassos minutos (máximo 10) de duração de modelos anteriores. Os fónons resultantes deste laser revolucionário são menos afectados quando se movem através de líquidos, podendo, por isso, ser mais eficazes do que os lasers convencionais. Os investigadores referem que entre as potenciais aplicações deste tipo de tecnologia estão para a imagiologia biomédica e em alguns dispositivos de monitorização no fundo dos oceanos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1164 de 20 de Março de 2024.