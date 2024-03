O “detective” Webb descobriu os segredos da evolução de Neptuno

Um par de asteróides gelados chamado Mors-Somnus está a fornecer pistas aos cientistas planetários sobre a origem e evolução dos objectos no Cinturão de Kuiper.

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) estudou-os durante o seu primeiro ciclo de observações e revelou detalhes sobre as suas superfícies, o que dá indícios das suas origens. Essa informação, escreve o site zap.aeiou.pt, pode também ajudar a explicar como é que Neptuno se tornou no que é hoje.

O binário Mors-Somnus faz parte de uma colecção de objectos para além de Neptuno. São chamados, apropriadamente, “Objectos Transneptunianos” ou TNOs, abreviadamente.

Cerca de 3000 estão numerados e conhecidos, e muitos mais ainda não foram estudados. Todos eles situam-se para além da órbita de Neptuno e são divididos em várias classes. Existem os Objetos do Cinturão de Kuiper clássicos (KBOs) e objectos do disco disperso. Dentro dessas duas classes, existem TNOs ressonantes – que se movem em ressonância com Neptuno – e TNOs extremos, que orbitam muito para além de Neptuno (cerca de 30 UA). Depois, há objectos em órbitas semelhantes à de Plutão, chamados “plutinos“. Mors-Somnus é também um Plutino.

Neptuno e além

Por que existe tal variedade de objectos “lá fora”? De onde vieram e como mudaram ao longo do tempo? Uma forma de responder a essas perguntas é estudar as propriedades superficiais dos Objectos do Cinturão de Kuiper e, em particular, rochas geladas como Mors-Somnus.

Uma forma de fazer isso é tirar espetros das suas superfícies. Os dados revelam informações sobre as composições das superfícies desses objectos. Isso, por sua vez, diz aos cientistas algo sobre os ambientes em que se formaram e aqueles que experienciaram ao longo do tempo.

Neptuno provavelmente formou-se mais próximo do Sol, mas depois migrou para o Sistema Solar externo (juntamente com Júpiter, Saturno e Urano). Ao mesmo tempo, um disco denso enorme de planetesimais rochosos e gelados e asteróides povoava o espaço até cerca de 35 UA.

À medida que os planetas gigantes migravam para órbitas mais distantes, eles dispersavam preferencialmente esses corpos menores. Esses asteróides gelados e corpos cometários estabeleceram-se no Cinturão de Kuiper, disco disperso e na Nuvem de Oort. Como essa actividade progrediu e de onde esses corpos gelados vieram inicialmente são perguntas que os cientistas planetários estão a trabalhar para responder.

Mais Sobre Mors-Somnus e Neptuno

É aqui que Mors-Somnus se torna útil. O par é um bom exemplo de um TNO clássico frio. Foi estudado pelo JWST como parte de um programa chamado Descobrindo as Composições Superficiais de Objectos Transneptunianos (DiSCO-TNOs) liderado por Ana Carolina de Souza Feliciano e Noemí Pinilla-Alonso na Universidade da Flórida Central. O projecto identifica as propriedades espectrais únicas desses pequenos corpos celestes para além de Neptuno, algo que não tinha sido feito até agora.

Estudar a composição de pequenos corpos celestes como Mors-Somnus dá-nos informações preciosas sobre a nossa origem, disse Pinilla-Alonso. “Estamos a estudar como a química e física actual dos TNOs reflectem a distribuição de moléculas baseadas em carbono, oxigénio, nitrogénio e hidrogénio na nuvem que deu origem aos planetas, às suas luas e os pequenos corpos”, diz. “Estas moléculas foram também a origem da vida e da água na Terra.”

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1164 de 20 de Março de 2024.