“Ilíada” de Homero ajuda a encontrar 10 naufrágios perdidos

Uma equipa de mergulhadores embarcou numa expedição às profundezas do Mar Egeu, desenterrando um tesouro de antigos naufrágios.

Guiados por pistas extraídas da “Ilíada”, de Homero, os investigadores embarcaram numa série de quatro missões meticulosamente planeadas à volta da ilha de Kasos, na Grécia, em colaboração com a Fundação Nacional de Investigação grega e o Ministério da Cultura grego.

A sua missão, conta o zap.aeiou.pt, passou por localizar os vestígios marítimos referidos nos registos históricos, incluindo os versos do poema épico de Homero. Com uma mistura de conhecimento histórico e tecnologia de ponta, a equipa identificou e documentou com sucesso 10 naufrágios que abrangem diversas épocas, desde 3.000 a.C. até ao período bizantino de 800 d.C., juntamente com artefactos de períodos posteriores, incluindo as eras medieval e otomana.

Inspirando-se na epopeia de Homero, “Ilíada”, os investigadores utilizaram as imagens da saga e as pistas narrativas para aperfeiçoar os seus parâmetros de pesquisa. A epopeia, que se crê ter sido composta por volta de 750 a.C., forneceu informações valiosas sobre potenciais locais de naufrágio.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1166 de 3 de Abril de 2024.