Cabo Verde leva inteligência artificial, saúde e bem-estar físico e mental à Web Summit

RiftOne, Health360 e Fit CV são as três empresas tecnológicas (startups) selecionadas para representar Cabo Verde na Web Summit, que decorre na próxima semana no Rio de Janeiro, Brasil, anunciou esta quarta-feira a empresa Cabo Verde Digital (CVD).

Enquanto a RiftOne está ligada à inteligência artificial, a Health360 ocupa-se da saúde e a Fit CV dedica-se ao bem-estar físico e mental.

A essas três iniciativas, vai juntar-se uma delegação da diáspora cabo-verdiana da AfrincanDev, ainda de acordo com a CVD.

Pela primeira vez Cabo Verde vai ter uma ´startup´ (RiftOne) no palco principal do evento ligado às tecnologias, num “feito histórico” que evidencia “a força e a inovação” do ecossistema empreendedor do arquipélago, ainda de acordo com a mesma fonte.

As empresas vão apresentar as suas “soluções tecnológicas” num dos palcos do evento e a uma “plateia diversificada de potenciais parceiros e investidores”.

A Web Summit vai decorrer de 15 a 18 de Abril, no segundo ano consecutivo alargada ao Rio de Janeiro.

Esta vai ser a quinta participação de Cabo Verde nessa que é uma das maiores feiras mundiais de inovação, tecnologia e empreendedorismo, sediada em Lisboa.