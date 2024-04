Alphabet surpreende mercado com lucro e volume de negócios acima do esperado

A Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou um lucro de 23,66 mil milhões de dólares (cerca de 2,425,720 mil milhões de escudos cabo-verdianos ) no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 57,21% em termos homólogos.

Este resultado líquido, segundo o site Notícias ao Minuto, superou as expectativas do mercado, assim como o volume de negócios da empresa, que aumentou 15,4% face ao mesmo período do ano anterior e situou-se nos 80.539 milhões de dólares (8,25 trilhões de escudos cabo-verdianos).

A gigante das buscas 'online', que investe fortemente em inteligência artificial (IA) surpreendeu a bolsa de Nova Iorque, com o anúncio do pagamento do seu primeiro dividendo de 0,20 dólar por acção.

Com estes resultados, as acções da empresa subiam quase 13% nas negociações após fecho do mercado.

Além do crescimento da receita e do lucro global, o resultado da Google Cloud (serviços em nuvem) e a crescente adopção da tecnologia de IA surpreendeu os investidores.

Acima de tudo, o mercado estava atento aos sinais de que os investimentos do Google em IA generativa (a produção de texto, imagens e outros conteúdos) estão a começar a dar frutos.