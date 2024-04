Os humanos ancestrais evoluíram de forma bizarra (e diferente das outras espécies)

De acordo com um novo estudo, a competição inter-espécies nos humanos antigos registou uma tendência evolutiva completamente oposta à de quase todos os outros vertebrados.

Durante anos, os cientistas assumiram que o principal motor da ascensão e queda das espécies de hominídeos, que inclui os humanos e os nossos antepassados directos, eram as alterações climáticas.

Sabe-se, no entanto, conta o site zap.aeiou.pt, que a competição inter-espécies também esteve em jogo, tal como acontece na maioria dos vertebrados.

Um novo estudo, publicado na revista Nature Ecology & Evolution examinou agora o ritmo a que surgiram novas espécies de hominídeos ao longo de 5 milhões de anos.

Esta especiação na nossa linhagem, segundo os investigadores, é diferente de quase tudo o resto.

“Temos estado a ignorar a forma como a competição entre espécies moldou a nossa própria árvore evolutiva”, afirma Laura van Holstein, investigadora da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e autora principal do estudo.

“O efeito do clima nas espécies de hominídeos é apenas uma parte da história “, salienta a paleoantropóloga, que em 2020 descobriu que as subespécies de mamíferos desempenham um papel mais importante na evolução do que aquilo que se pensava, provando uma das teorias de Charles Darwin.

Na maioria dos vertebrados, as espécies evoluem para preencher “nichos” ecológicos. “O padrão que observamos em muitos dos primeiros hominídeos é semelhante ao de todos os outros mamíferos”, explica van Holstein, citada pela Cosmos.

“As taxas de especiação aumentam e depois estabilizam, altura em que as taxas de extinção começam a aumentar. Isto sugere que a competição entre espécies foi um factor evolutivo importante“, acrescenta a investigadora.

Mas van Holstein descreve como “bizarra” a evolução do grupo Homo, que inclui os humanos modernos e que surgiu há cerca de 2 milhões de anos com o Homo Habilis. A tendência de especiação foi completamente invertida.

“Quanto mais espécies de Homo existiam, maior era a taxa de especiação. Assim, quando esses nichos foram preenchidos, algo levou ao aparecimento de ainda mais espécies. Isto é quase sem paralelo na ciência evolutiva”.

A comparação mais próxima é com as espécies de escaravelhos que vivem em ilhas, onde os ecossistemas contidos podem produzir tendências evolutivas invulgares.

“Os padrões de evolução que observamos nas espécies de Homo que conduziram diretamente aos humanos modernos estão mais próximos dos escaravelhos que vivem em ilhas do que dos outros primatas, ou mesmo de qualquer outro mamífero”, explica van Holstein.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1169 de 24 de Abril de 2024.