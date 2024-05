O sexo das alpacas é muito, muito estranho

Biologicamente falando, o sexo das alpacas é estranho. Os cientistas descobriram provas de que as alpacas machos fazem sexo empurrando o pénis até ao útero da fêmea — uma novidade entre os mamíferos.

Num estudo recente, uma equipa de investigadores apresentou evidências de que as alpacas macho engravidam as suas parceiras empurrando o pénis até ao útero da fêmea — uma técnica não documentada em nenhuma outra espécie de mamífero até à data.

Os resultados do estudo, conduzido por cientistas do Mount Holyoke College, em Massachusetts e do Programa de Estudos dos Camelídeos da América do Norte, foi recentemente publicado na PLOS One.

Os camelídeos são um grupo de mamíferos grandes, de quatro patas e dedos pares, que incluem os camelos, lamas e alpacas.

A inseminação nos mamíferos ocorre normalmente no fundo da vagina, com o esperma do macho a ter de atravessar o colo do útero e depois o útero para chegar ao óvulo da fêmea nos ovidutos. Nos humanos, este local é mais conhecido como trompas de Falópio.

O pénis de alguns mamíferos, como os cães e os cavalos, pode aproximar-se muito do colo do útero e, basicamente, disparar o esperma directamente para o útero. No entanto, mesmo nestes animais, o pénis parece penetrar apenas na vagina.

Mas os criadores de alpaca notaram que os machos de alpaca penetram muito nas suas parceiras durante o acasalamento. Os machos também são conhecidos por terem pénis muito longos e finos que terminam com uma ponta de cartilagem dura, quase como uma lança.

Estas duas observações levaram muitas pessoas a concluir que a inseminação nestes mamíferos deve ocorrer diretamente no útero, mas até agora, nota o Gizmodo, não tinham sido apresentadas provas claras desta afirmação.

Os autores do estudo conseguiram dissecar alpacas fêmeas, que estavam a ser criadas para carne, logo após terem tido relações sexuais com machos — uma a 24 horas após o ato. Estas fêmeas foram comparadas com as que não tinham sido montadas recentemente por machos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1171 de 8 de Maio de 2024.