Serviço meteorológico dos EUA prevê uma época de furacões no Atlântico em 2024 acima do normal

La Nina e temperaturas oceânicas mais quentes do que a média são os principais factores da actividade tropical

Os meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia da NOAA no Centro de Previsão Climática dos EUA prevêem uma actividade de furacões acima do normal na bacia do Atlântico este ano.

“As perspectivas da NOAA para a temporada de furacões no Atlântico de 2024, que vai de 1 de Junho a 30 de Novembro, prevêem 85% de hipóteses de uma temporada acima do normal, 10% de hipóteses de uma temporada quase normal e 5% de hipóteses de uma temporada abaixo do normal”, refere o serviço meteorológico dos EUA.

Segundo a mesma fonte está previsto um total de 17 a 25 tempestades (ventos de 62 km/h ou superiores). Destas, prevê-se que 8 a 13 se transformem em furacões (ventos de 119 km/h ou superiores), incluindo 4 a 7 grandes furacões (categoria 3, 4 ou 5; com ventos de 178 km/h ou superiores). “Os meteorologistas têm 70% de confiança nestes intervalos”, aponta o NOAA.

“Prevê-se que a próxima temporada de furacões no Atlântico tenha uma actividade acima do normal devido a uma confluência de factores, incluindo temperaturas oceânicas quentes quase recorde no Oceano Atlântico, o desenvolvimento de condições La Nina no Pacífico, ventos alísios atlânticos reduzidos e menos cisalhamento do vento, que tendem a favorecer a formação de tempestades tropicais”, acrescenta ainda o NOAA.