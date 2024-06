Cientistas criam novo método para produzir hidrogénio

Uma equipa de cientistas ajudou a conceber um novo método para produzir hidrogénio a partir da água, utilizando apenas energia solar e resíduos agrícolas.

Os combustíveis à base de hidrogénio são uma das fontes mais promissoras de energia sustentável.

No entanto, a produção de hidrogénio puro é um processo intensivo a nível energético que necessita recorrentemente de carvão ou gás natural e elevadas quantidades de eletricidade.

Num novo estudo, publicado a semana passada na Cell Reports Physical Science, referenciado pelo site zap.aeiou.pt, os cientistas revelam o novo processo de produção de hidrogénio verde.

Segundo a Scientific Inquirer, a equipa de investigadores utilizou uma substância rica em carbono denominada biochar, que diminui a quantidade de electricidade necessária para converter água em hidrogénio.

Ao utilizar fontes de energia renováveis, como a energia solar ou eólica, e ao captar subprodutos para outras utilizações, o processo permite tornar o mundo mais sustentável com a redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Os cientistas realizaram experiências com diferentes tipos de biochar feitos de cascas de cana-de-açúcar, resíduos de papel e estrume de vaca. Quando adiccionadas à câmara de eletrólise, as variedades de biochar reduziram a potência necessária para converter água em hidrogénio.

As necessidades energéticas eram baixas para que os investigadores pudessem alimentar a reação com uma célula solar de silício normal. “É muito eficiente, com uma conversão de quase 35% do biochar e da energia solar em hidrogénio”, diz coautor do estudo Rohit Chauhan.

“Estes são números recorde a nível mundial— são o valor mais elevado que alguém já demonstrou”, realça.

Para que o processo seja reduzido a zero, é necessário capturar o CO2 gerado pela reação, que poder trazer benefícios ambientais e económicos – como a produção de CO2 puro para carbonatar bebidas ou a sua conversão em etileno e outros produtos químicos utilizados no fabrico de plásticos.

“Esta forma de produzir hidrogénio pode permitir que os agricultores se tornem autossustentáveis“, conclui o investigador.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1176 de 12 de Junho de 2024.