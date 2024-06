​Os elefantes dão nomes uns aos outros

Uma análise de vocalizações de elefantes da savana africana sugere que estas criaturas majestosas inventam nomes uns para os outros – o que os torna os únicos animais, para além dos humanos, que o fazem.

Estudos recentes, conta o site zap.aeiou.pt, revelaram nas últimas semanas aspectos fascinantes da vida dos elefantes.

Em Fevereiro, um estudo inédito publicado no Journal of Threatened Taxa, mostrou que os elefantes choram e enterram os seus mortos.

E em Maio, um estudo publicado na revista Communications Biology revelou que estas criaturas majestosas utilizam uma combinação de sons, gestos e, possivelmente, aromas para cumprimentar os seus amigos.

Agora, um novo estudo, publicado esta segunda feira na Nature Ecology & Evolution mostra que os elefantes africanos inventam nomes uns para os outros.

De acordo com os autores do estudo, conduzido por investigadores da Universidade do Colorado, nos EUA, os elefantes poderão ser os únicos animais, para além dos humanos, a inventar nomes arbitrários uns para os outros, de acordo com uma análise de gravações efetuada com recurso a machine learning.

A análise revelou que alguns chamamentos dos elefantes da savana africana (Loxodonta africana) parecem conter componentes semelhantes a nomes específicos de determinados indivíduos.

Além disso, os indivíduos conhecem os seus nomes, respondendo mais fortemente do que os outros quando as chamadas que lhes são dirigidas são reproduzidas num altifalante.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1176 de 12 de Junho de 2024.