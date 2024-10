Cientistas em Inglaterra desenvolvem vacina contra cancro do ovário

A primeira vacina do mundo contra o cancro do ovário, que está a ser desenvolvida no Reino Unido, “pode acabar com a doença”

Segundo revela o canal inglês Sky News, os peritos esperam que a vacina contra o cancro do ovário possa funcionar de forma semelhante à vacina contra o papilomavírus humano (HPV), que está no bom caminho para eliminar o cancro do colo do útero.

A primeira vacina do mundo contra o cancro do ovário poderá erradicar a doença, segundo os investigadores.

OvarianVax é uma vacina que ensina o sistema imunitário a reconhecer e a atacar as primeiras fases do cancro do ovário e está a ser desenvolvida por cientistas da Universidade de Oxford.

A Sky News revela que a esperança é que as mulheres possam receber a vacina de forma preventiva no NHS com o objetivo de erradicar a doença.

Ahmed Ahmed, que lidera a investigação, e a sua equipa do laboratório de células de cancro do ovário do MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine da universidade estão a trabalhar para identificar alvos celulares para a vacina e determinar quais as proteínas da superfície das células cancerígenas do ovário em fase inicial que são melhor reconhecidas pelo sistema imunitário e a eficácia com que a vacina mata modelos da doença em laboratório.

Em seguida, poderão levá-la a ensaios clínicos em seres humanos com pessoas portadoras de mutações do gene BRCA - que aumentam consideravelmente o risco de cancro do ovário - e também com mulheres saudáveis.

A Cancer Research UK está a financiar o estudo com um montante máximo de 600 000 libras durante os próximos três anos.

Questionado sobre se o cancro do ovário poderia ser eliminado com a nova vacina, o Ahmed Ahmed afirmou que “ainda temos um longo caminho a percorrer, mas este é um momento muito emocionante. Eu próprio estou muito optimista”.

Actualmente, não existe nenhum teste de rastreio para o cancro do ovário, que é frequentemente diagnosticado tardiamente porque os sintomas, como inchaço e falta de apetite, podem ser vagos.

Sabe-se que as mulheres com mutações BRCA, como a actriz Angelina Jolie, correm um risco elevado.

Quase 45% das pessoas com um gene BRCA1 alterado e quase 20% com um gene BRCA2 alterado irão desenvolver cancro do ovário até aos 80 anos, em comparação com apenas 2% na população em geral.

Actualmente, recomenda-se às mulheres com mutações BRCA1/2 que removam os ovários até aos 35 anos, o que significa que entram numa menopausa precoce e não podem ter filhos no futuro.

O investigador afirmou que as portadoras da mutação BRCA poderiam beneficiar muito com a nova vacina, porque “não teriam de remover os ovários”.

“Estou optimista porque estamos a falar de prevenir as primeiras células cancerígenas que se desenvolvem - e não de tentar curar ou tratar ou evitar que o tumor volte. Espero que, uma vez que o número de células a que nos dirigimos é bastante reduzido, sejamos bem sucedidos. Temos visto sucesso com a vacina contra o HPV - é realmente, realmente incrivelmente eficaz”, reforçou.

Embora o “calendário completo” para a aprovação da vacina “possa estar a muitos anos de distância”, o impacto visível poderá ser mais cedo uma vez que a equipa de investigadores espera começar a ver o impacto da vacina “dentro de quatro ou cinco anos na população saudável”.