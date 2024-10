ElasnaTech: A Cara Feminina do Sector Informal em Cabo Verde – Desenvolvendo Soluções para Inclusão Financeira

Sou mãe de uma menina de 2 anos e uma profissional dedicada ao sector Bancário. Formei-me em Contabilidade e Gestão Pública pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC) e, desde cedo, alimentei o sonho de trabalhar no sector Bancário.

Em 2015, iniciei a minha trajetória no Ecobank como Assistente de Card Operations. A minha determinação e compromisso rapidamente se refletiram na minha progressão na Instituição. Num curto espaço de tempo, fui promovida a Responsável de Cash Management e, em 2019, participei na migração do sistema Bancário em Douala, Camarões. Em 2022, tornei-me Head de Global & Regional Corporates e Coordenadora da Banca Digital do Ecobank Cabo Verde.

Apesar de o meu percurso profissional ter seguido um caminho distinto da minha formação académica, a área da tecnologia tornou-se a minha nova paixão, especialmente com a aceleração digital após a pandemia. Contudo, as mulheres continuam a enfrentar barreiras no sector tecnológico, como preconceitos e estereótipos de género, o que limita a sua representatividade.

O sector informal em Cabo Verde exerce um papel fundamental na economia, proporcionando diversas oportunidades e sustento para muitas famílias. No entanto, este sector enfrenta desafios consideráveis, particularmente no que concerne à inclusão financeira. É importante destacar que a grande maioria dos trabalhadores e empreendedores neste scetor é constituída por mulheres, cuja dedicação e resiliência são essenciais para o funcionamento e desenvolvimento das suas comunidades.

Inspirada pela dedicação e coragem da minha mãe: Desenvolvendo soluções para mulheres do sector informal:

Como filha de uma “rabidante” batalhadora, a minha mãe sempre foi um exemplo de força e resiliência. Inspirada por ela, dedico-me a criar soluções que ajudem mulheres do sector informal a terem acesso a financiamento e programas de apoio. Essas soluções visam proporcionar às mulheres as ferramentas e o conhecimento necessários para uma gestão eficaz dos seus negócios.

Para colmatar essas lacunas, juntamente com o Ecobank, procuramos desenvolver programas e iniciativas que incluem: Acesso a Financiamento, Programas de Capacitação e Formação e Produtos e Serviços Digitais.

Com a colaboração de plataformas como o #ELASnaTech, podemos transformar não apenas a paisagem tecnológica, mas também proporcionar um futuro mais equitativo e brilhante.

Parece que todos os caminhos se entrelaçaram para me posicionar no lugar onde estou hoje, mas o meu percurso foi repleto de desafios que moldaram o meu crescimento, tanto na vertente profissional quanto pessoal. Ao refletir sobre a minha trajetória, percebo que cada dificuldade foi um degrau essencial para alcançar o meu sucesso. Se há algo que aprendi é que o caminho para o sucesso raramente é linear e muitas vezes imprevisível.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1192 de 2 de Outubro de 2024.