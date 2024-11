Unitel T+ apresenta tecnologia de Inteligência Artificial da Starkdata em Cabo Verde

A Unitel T+ anunciou uma parceria com a Starkdata, uma startup portuguesa especializada em Análise Preditiva de Clientes através de Inteligência Artificial, para actuar nas regiões de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, visando dotar as empresas locais com uma ferramenta de análise de dados e inteligência preditiva.

“Estamos muito satisfeitos com a oportunidade de trabalhar com a Unitel T+, uma empresa com forte presença e influência. Acreditamos que a nossa tecnologia fará uma diferença competitiva real para as empresas da região”, disse o CEO da Starkdata, Paulo Figueiredo em comunicado.

A plataforma da Starkdata simplifica a análise de dados complexos, permitindo às empresas nos sectores de retalho, finanças, saúde e logística responder rapidamente às mudanças do mercado e oferecer experiências mais relevantes e personalizadas aos clientes, aumentando o valor que os clientes representam para as empresas.

Segundo Inoweze Ferreira, Director Geral da Unitel T+, a parceria é um marco na transformação digital das empresas em Cabo Verde.

“Estamos empenhados em impulsionar o crescimento económico das empresas do país, oferecendo soluções inovadoras que fortalecem a competitividade e preparam as organizações para os desafios do futuro”, cita o comunicado.

Fundada em 2019 em Lisboa, a Starkdata é uma referência em inteligência artificial e machine learning, apoiando empresas na gestão eficiente de dados e no aprimoramento do ciclo de vida do cliente.

A Starkdata foi destacada como Growth Startup na Web Summit 2024, sendo a única startup portuguesa com esse status na área de AI & ML neste ano.