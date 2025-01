TechParkCV promove formação “Problem Solving with App Inventor”

O TechParkCV realiza de 6 a 13 deste mês, uma formação sobre “Problem Solving with App Inventor” (Resolução de Problema com APP Inventor, em português), em parceria com Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Numa nota enviada, o TechParkCV explica que esta iniciativa contará com a participação de aproximadamente 30 jovens, incluindo um aluno de São Vicente. A formação visa capacitar jovens entre os 16 e os 24 anos para o desenvolvimento do pensamento crítico e de competências de resolução de problemas através do uso do App Inventor. A mesma fonte realça que a formação representa um marco significativo para o projecto do Parque Tecnológico de Cabo Verde e a sua ambição de consolidar-se como um hub de inovação no Atlântico. Para esta formação estará presente uma equipa de seis especialistas do MIT, para conduzir o curso, trazendo a experiência e a metodologia de ensino de uma das instituições mais prestigiadas do mundo. Os participantes concluíram o programa com um certificado de participação reconhecido globalmente. No final da formação haverá ainda uma apresentação final, onde os participantes demonstrarão os aplicativos desenvolvidos, com soluções inovadoras para problemas reais. Conforme a mesma fonte, a formação marca o início de um programa mais amplo que visa, no futuro, atrair participantes de todas as ilhas de Cabo Verde e, potencialmente, de países da CEDEAO. “O TechParkCV acredita que este será um passo decisivo para a capacitação de talentos locais e regionais, fortalecendo Cabo Verde como uma referência em tecnologia e inovação”, frisa.

