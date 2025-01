NASA planeia procurar micróbios numa caminhada espacial fora da ISS

Os astronautas da NASA Suni Williams e Butch Wilmore devem realizar no final do mês a sua segunda caminhada espacial do ano, para efetuar manutenção na Estação Espacial Internacional (ISS), remover equipamento de comunicação e procurar possíveis micróbios.

A primeira caminhada em 2025 ocorreu na passada quinta-feira, e a próxima, que estava agendada para quinta-feira, foi adiada uma semana, para 30 de Janeiro, noticiou a agência Efe. Embora a NASA não tenha esclarecido o motivo do adiamento, referiu no seu 'site' que a segunda caminhada espacial será liderada por Williams, o comandante da estação, e pelo engenheiro de voo Butch Wilmore. Esta semana, a dupla reviu os procedimentos que vai utilizar para remover e armazenar peças de radiofrequência e limpar as superfícies exteriores da estação para testar se os micróbios podem viver fora do posto avançado orbital, detalhou a agência espacial norte-americana. Durante a primeira caminhada espacial deste ano, em 16 de Janeiro, Williams e o astronauta Nick Hague passaram mais de seis horas a apoiar a montagem, manutenção e actualizações do laboratório orbital. Ambos concluíram os seus objectivos principais, que incluíam remover e substituir um conjunto de giroscópio de velocidade e instalar remendos para cobrir as áreas danificadas dos filtros de luz no telescópio de raios X Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER). Também substituíram um dispositivo reflector num dos adaptadores de acoplamento internacionais. A dupla também reviu as áreas de acesso e as ferramentas de fixação que os astronautas utilizarão para a manutenção futura do Espectrómetro Magnético Alfa. Foi a quarta saída de Hague, a oitava de Williams e a 273.ª missão de manutenção da NASA.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.