​Praia acolhe gala de premiação da primeira edição do Digital Awards Cabo Verde

A cidade da Praia acolhe esta sexta-feira, 31, a gala de premiação da primeira edição do Digital Awards Cabo Verde (DACV). A gala foi anunciada esta quinta-feira pela Cabo Verde Digital, numa nota enviada.

A Gala de Premiação terá lugar no edifício Conference Center, Parque Tecnológico, cidade da Praia, e contará com a presença de membros do governo, representantes do sector privado, empreendedores e atores-chave do ecossistema digital.

Segundo Cabo Verde Digital, esta primeira edição do DACV recebeu mais de 150 candidaturas, distribuídas por 14 categorias. Após um processo rigoroso de avaliação e votação mista, que inclui o parecer de um corpo de jurados e do público, serão conhecidos os vencedores de cada categoria.

Lançado em Março de 2024, este evento é realizado pelo Pro-Empresa, através da Cabo Verde Digital, numa co-organização com o Parque Tecnológico de Cabo Verde.

A mesma fonte explica que o DACV é uma iniciativa pioneira que visa celebrar a inovação e o empreendedorismo digital no país. “Um programa estruturante criado para reconhecer as personalidades, startups, instituições e plataformas que têm impulsionado a transformação digital no arquipélago, e contribuído para a construção de Cabo Verde enquanto Nação Digital”.

Conforme a Cabo Verde Digital, a gala constitui uma celebração e reconhecimento do potencial da tecnologia no desenvolvimento de Cabo Verde, com foco na promoção do talento e das soluções tecnológicas locais. “Um reconhecimento e homenagem às personalidades, aos projectos e iniciativas inovadoras que estão a edificar o Cabo Verde, Nação Digital”.