Textos perdidos do "Grande Geómetra" sobreviveram em manuscrito árabe

Os dois livros perdidos de Apolónio, o matemático grego conhecido no mundo antigo como "O Grande Geómetra", sobreviveram num antigo manuscrito árabe na Biblioteca da Universidade de Leiden, nos Países Baixos. A revelação foi feita num novo volume de 50 capítulos intitulado "Profetas, Poetas e Estudiosos" e recentemente publicado pela Leiden University Press, noticiou na segunda-feira a agência Europa Press.

Acredita-se que Apolónio (262 a.C.-190 a.C.) foi um dos maiores matemáticos da Grécia e, segundo o novo volume, "As Cónicas de Apolónio" foi uma das obras mais profundas da matemática grega antiga, no qual Apolónio introduziu os termos hipérbole, elipse e parábola. A obra de Apolónio é constituída por oito livros, mas apenas os quatro primeiros estavam disponíveis para os estudiosos europeus durante o Renascimento. Os livros perdidos (5 e 7) foram levados para a Universidade de Leiden pelo famoso orientalista e matemático neerlandês Jacob Golius, que os comprou para a universidade como parte de uma colecção de quase 200 manuscritos durante as suas várias viagens ao Médio Oriente.

Os 50 capítulos da nova publicação da Leiden University Press cobrem a história das relações dos Países Baixos com o Oriente, particularmente o Médio Oriente e o Norte de África, e destacam que os primeiros encontros com manuscritos árabes ocorreram no início do século XVII. Nesse mesmo século, Thomas Erpenius foi o primeiro neerlandês a alcançar destaque nos estudos orientais.

"Concentrou-se em edições de textos árabes, manuais de estudantes e, mais importante, numa gramática árabe que continuaria a ser utilizada como obra de referência durante mais de dois séculos", sublinharam os editores do volume no capítulo introdutório.

Mas o primeiro neerlandês "a pisar o Médio Oriente ou o Norte de África foi Jacobus Golius (1596-1667). Durante as suas viagens, comprou mais de 200 manuscritos do Médio Oriente para a Universidade de Leiden", referem os editores. Foram os manuscritos que Golius comprou para as bibliotecas da Universidade de Leiden que atraíram a atenção de vários académicos que contribuíram para o volume. Por exemplo, um capítulo centra-se num manuscrito árabe do século XI que é uma tradução de obras matemáticas perdidas atribuídas a Apolónio.

Entretanto, o ensaio centra-se noutros quatro manuscritos árabes adquiridos por Golius para apresentar alguns aspectos das tradições científicas predominantes no auge da civilização árabe e muçulmana. "A tradução árabe de Apolónio é fascinante", frisou o matemático e historiador da ciência neerlandês Jan Pieter Hogendijk, numa entrevista por e-mail, acrescentando que, para além da sua ciência exacta, está adornada com imagens coloridas e escrita com uma hábil caligrafia árabe.

O volume, segundo os editores, "serve de introdução a mais de 50 contribuições de académicos e bibliotecários que estão intimamente familiarizados com vários aspectos das colecções (das Bibliotecas da Universidade de Leiden), tanto antigas como modernas". Está ainda ricamente ilustrado com mapas antigos, imagens e excertos de manuscritos árabes, turcos e persas. Para além de relatos e análises das tradições científicas predominantes entre árabes e muçulmanos na Idade Média, o volume reconta alguns contos fantásticos da literatura de viagens árabe, que ainda actualmente cativam a mente.

Nos seus estudos e análises, os cientistas descobriram que os autores acrescentavam frequentemente um toque de entretenimento misturado com fantasia às suas histórias.