Google apresenta novo modelo de IA para cartografar planeta Terra

O Google DeepMind e o Google Earth Engine anunciaram o seu novo modelo de Inteligência Artificial (IA) AlphaEarth Foundations, que ajudará cientistas e investigadores a cartografar e monitorizar a Terra de forma "mais precisa e eficiente".

Este modelo de IA funciona como um satélite virtual, para conectar conjuntos de dados díspares e utilizá-los todos de forma eficaz, explica a empresa no seu 'site'.

Para isso, a IA de dados de observação da Terra irá gerar uma representação digital unificada que os sistemas informáticos podem processar facilmente.

Os grandes volumes de informação provêm de dezenas de fontes públicas diferentes, incluindo imagens ópticas de satélite, radar, cartografia laser em 3D e simulações climáticas.

A IA entrelaça todas essas informações para analisar a superfície terrestre e as águas costeiras do mundo de forma nítida, o que permite acompanhar as mudanças ao longo do tempo com uma elevada precisão, detalha a empresa.

Neste sentido, o sistema é capaz de criar um resumo muito compacto da imagem terrestre, permitindo aos cientistas criar mapas detalhados e coerentes do planeta.

"Seja para monitorizar o estado das culturas, acompanhar a desflorestação ou observar novas construções, já não precisam de depender de um único satélite. Agora, dispõem de um novo tipo de base para os dados geoespaciais", refere a informação disponibilizada.

O modelo ajudará também a tomar decisões mais informadas sobre questões cruciais como a segurança alimentar ou recursos hídricos.