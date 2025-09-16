Eitec

Astrónomos detectam explosão de raios gama invulgar fora da Via Láctea

PorExpresso das Ilhas, Lusa,16 set 2025 8:12

Observatório Europeu do Sul em La Silla, Chile
Astrónomos detectaram fora da Via Láctea uma explosão de raios gama diferente de qualquer outra observada anteriormente, que se manifestou invulgarmente longa e repetitiva, divulgou hoje o Observatório Europeu do Sul (OES).

A natureza do evento que originou esta explosão é ainda desconhecida, mas "um dos cenários possíveis corresponde a uma estrela massiva a colapsar sobre si mesma, um processo que liberta enormes quantidades de energia", refere em comunicado o OES, que opera o telescópio VLT, no Chile, que permitiu identificar que a fonte da explosão se encontra fora da Via Láctea.

As explosões de raios gama são as mais poderosas do Universo e normalmente são causadas pela destruição de estrelas massivas.

Geralmente, estas explosões duram entre alguns milésimos de segundos e alguns minutos e nunca se repetem.

Contudo, o sinal captado da explosão de raios gama GRB 250702B repetiu-se várias vezes ao longo de um dia.

"Se a origem desta explosão for de facto uma estrela massiva, tratar-se-á de um colapso diferente de tudo o que já testemunhámos até à data", assinalou o astrónomo Andrew Levan, da Universidade Radboud, nos Países Baixos.

Uma estrela a ser destruída por um buraco negro poderá produzir uma explosão de raios gama com a duração de um dia, como a de GRB 250702B.

Mas para explicar outras propriedades observadas na explosão seria necessário ter "uma estrela bastante invulgar a ser destruída por um buraco negro ainda mais invulgar", segundo o OES.

Os resultados da descoberta foram descritos num artigo publicado na revista da especialidade The Astrophysical Journal Letters.

Foto: Depositphotos

Tópicos

Astronomia Observatório Europeu do Sul explosão de raios gama colapso estrela massiva

Autoria:Expresso das Ilhas, Lusa,16 set 2025 8:12

Editado porAndre Amaral  em  16 set 2025 8:12

