Astrónomos detectam explosão de raios gama invulgar fora da Via Láctea

Astrónomos detectaram fora da Via Láctea uma explosão de raios gama diferente de qualquer outra observada anteriormente, que se manifestou invulgarmente longa e repetitiva, divulgou hoje o Observatório Europeu do Sul (OES).

A natureza do evento que originou esta explosão é ainda desconhecida, mas "um dos cenários possíveis corresponde a uma estrela massiva a colapsar sobre si mesma, um processo que liberta enormes quantidades de energia", refere em comunicado o OES, que opera o telescópio VLT, no Chile, que permitiu identificar que a fonte da explosão se encontra fora da Via Láctea.

As explosões de raios gama são as mais poderosas do Universo e normalmente são causadas pela destruição de estrelas massivas.

Geralmente, estas explosões duram entre alguns milésimos de segundos e alguns minutos e nunca se repetem.

Contudo, o sinal captado da explosão de raios gama GRB 250702B repetiu-se várias vezes ao longo de um dia.

"Se a origem desta explosão for de facto uma estrela massiva, tratar-se-á de um colapso diferente de tudo o que já testemunhámos até à data", assinalou o astrónomo Andrew Levan, da Universidade Radboud, nos Países Baixos.

Uma estrela a ser destruída por um buraco negro poderá produzir uma explosão de raios gama com a duração de um dia, como a de GRB 250702B.

Mas para explicar outras propriedades observadas na explosão seria necessário ter "uma estrela bastante invulgar a ser destruída por um buraco negro ainda mais invulgar", segundo o OES.

Os resultados da descoberta foram descritos num artigo publicado na revista da especialidade The Astrophysical Journal Letters.

Foto: Depositphotos