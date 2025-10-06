Nobel da Medicina atribuído a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

​O Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2025 foi concedido a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi "por suas descobertas sobre a tolerância imunológica periférica".

De acordo com o comunicado do Prémio Nobel, divulgado hoje, os laureados identificaram os guardiões do sistema imunológico, as células T reguladoras, que impedem que as células imunológicas ataquem o nosso próprio corpo.

“Suas descobertas foram decisivas para nossa compreensão de como o sistema imunológico funciona e por que nem todos desenvolvemos doenças autoimunes graves”, diz Olle Kämpe, presidente do Comité Nobel.

A galardoada, Mary E. Brunkow , nascida em 1961, é Doutora pela Universidade de Princeton, Princeton, EUA e Gerente Sénior de Programas no Instituto de Biologia de Sistemas, Seattle, EUA.

Fred Ramsdell, nascido em 1960 é Doutor em 1987 pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, EUA e Consultor científico, Sonoma Biotherapeutics, São Francisco, EUA. Shimon Sakaguchi , nascido em 1951. Médico em 1976 e Ph.D. em 1983 pela Universidade de Kyoto, Japão. Professor Emérito no Centro de Pesquisa de Fronteira em Imunologia, Universidade de Osaka, Japão.