Kriol Think lança ferramenta de IA para comparar programas eleitorais

O "Nós AI Eleitor 2026", concebido pela Kriol Think, é um assistente de Inteligência Artificial (IA) que permite aos eleitores comparar as propostas dos partidos políticos com base nos respectivos programas eleitorais. É gratuito, sem filiação partidária e já está disponível.

Com as eleições legislativas de 2026 no horizonte, um cidadão cabo-verdiano residente em Cabo Verde ou na diáspora pode agora perguntar a uma aplicação o que propõe o MpD sobre emprego, o que diz o PAICV sobre saúde ou qual a posição da UCID em matéria de ambiente. A ferramenta responde com base nos programas oficiais dos partidos, com referência directa à secção em que se fundamenta.

"Queremos que cada eleitor, esteja em Assomada, São Vicente, na Praia, em Lisboa ou em Boston, possa em poucos minutos perceber o que cada partido propõe sobre os temas que lhe interessam: educação, saúde, emprego, diáspora, ambiente", explica Edson da Veiga, criador do projecto.

Estão actualmente indexados os programas do MpD, PAICV e UCID, estando prevista a integração do PTS e do PP assim que estes forem tornados públicos.

A Nós AI Eleitor 2026 é uma iniciativa da Kriol Think, plataforma de debate cívico fundada por Edson da Veiga. A ferramenta utiliza um modelo de inteligência artificial da Anthropic (Claude Haiku 4.5) para sintetizar respostas, sendo instruído a não emitir opiniões nem recomendações políticas. Os promotores sublinham que não recolhe dados pessoais e não guarda o histórico das perguntas dos utilizadores.

O projecto não tem patrocínios partidários, comerciais ou institucionais — uma escolha deliberada, segundo os seus criadores, para garantir independência. Os custos operacionais são cobertos por donativos voluntários da comunidade, através de uma campanha aberta no GoFundMe.

A Kriol Think - cuja divisa é Dibati Livri, Konsénsia Fórti - é uma iniciativa independente e sem orientação política que promove o pensamento crítico e a participação cívica da comunidade cabo-verdiana, em Cabo Verde e na diáspora, através de debates mensais, publicação de artigos de opinião e envio de recomendações às autoridades competentes.

A ferramenta pode ser acedida em https://nosaieleitor.cv