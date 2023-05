Banco Interatlântico aumenta lucros para 307,8 milhões de escudos em 2022

Os lucros do Banco Interatlântico (BI) cabo-verdiano, detido pela Caixa Geral de Depósitos, aumentaram 8,9% em 2022, para 307,8 milhões de escudos , segundo o relatório e contas, recuperando da queda no ano anterior.

De acordo com o documento, recentemente aprovado pelos accionistas e ao qual a Lusa teve hoje acesso, o resultado líquido do BI aumentou de 282,8 milhões de escudos no final de 2021 para 307,8 milhões de escudos em 2022, desempenho que contrasta com a quebra nos lucros de 0,4% de 2020 para 2021.

O banco já tinha registado lucros de 477,3 milhões de escudos em 2019.

“O ano de 2022 termina com evoluções positivas nos principais indicadores do Banco Interatlântico, que assim aprofunda o seu caminho de melhoria contínua, contribuindo de forma crescente para a melhoria da imagem internacional dos indicadores do sistema financeiro nacional”, lê-se na mensagem do presidente do conselho de administração do banco, Nuno Martins, que consta do relatório e contas.

“É parte relevante da nossa missão reforçar o Banco Interatlântico enquanto pilar de sustentabilidade e credibilidade do sistema financeiro nacional, beneficiando da nossa condição de filial do Grupo Caixa Geral de Depósitos e materializando de forma crescente os benefícios que a integração no Grupo CGD permitem, desde logo em termos de Governação, preocupações Ambientais e Sociais, Gestão de Riscos, e negócio responsável, alavancando sempre que possível, na ímpar rede internacional do Grupo Caixa”, acrescenta-se na mensagem.

O capital social do Banco Interatlântico está avaliado em 1.000 milhões de escudos cabendo à Caixa Geral de Depósitos uma quota de 81,7% na estrutura accionista. Em Cabo Verde, aquele grupo estatal português lidera ainda o Banco Comercial do Atlântico, um dos maiores do arquipélago e que pretende vender ainda este ano.

No relatório e contas, o conselho de administração refere que recomendou a proposta de aplicação de 50% dos lucros de 2022, equivalente a quase 154 milhões de escudos, como dividendos aos accionistas e o restante em reservas.

“Crescimento sustentado dos nossos resultados, apesar do esforço na mitigação do risco de crédito e dos avultados investimentos na modernização do banco e do serviço aos clientes”, destaca o presidente do conselho de administração.

Em 2022, o activo líquido do banco cresceu 8,4%, para 28.091 milhões de escudos, o crédito líquido a clientes subiu 5,6%, para 21.290 milhões de escudos e os capitais próprios aumentaram 9,3%, para 3.316 milhões de escudos.

Os recursos dos clientes (depósitos) à guarda do Banco Interatlântico aumentaram 7,5%, chegando a 23.916 milhões de escudos, enquanto o crédito em situação de vencido caiu 2,2% no espaço de um ano, para 825 milhões de escudos.

O Banco Interatlântico fechou 2021 com nove agências em todo o arquipélago e 163 trabalhadores.