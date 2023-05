Imprensa Nacional de Cabo Verde com contas positivas pelo 4.º ano consecutivo

A Assembleia Geral da Imprensa Nacional de Cabo Verde, INCV, aprovou esta terça-feira, 30 de Maio, o Relatório e Contas relativo ao ano económico de 2022.

Segundo os dados apurados, o desempenho da INCV durante o último ano culminou num período de quatro anos consecutivos de resultados líquidos positivos, reflectindo uma gestão eficiente e perspectivas promissoras de desenvolvimento empresarial.

Com resultados líquidos de 9.325 milhões de escudos cabo-verdianos, esta consolidação e desenvolvimento da INCV ocorreu num contexto de dificuldades e incertezas devido às sucessivas crises agrícola, sanitária e da guerra na Ucrânia e os seus impactos negativos na economia e na sociedade.

A este quadro juntou-se o facto de a empresa ter suportado custos avultados em obras de adaptação de um espaço provisório e também arcar com os custos fixos da renda do referido espaço, até à conclusão das obras de remodelação do novo espaço na Achada Grande Frente.

Este resultado líquido positivo contrariou todas as previsões que apontavam para um cenário de resultado negativo, porque, para além do conjunto de custos fixos e variáveis que a empresa teve que suportar, não contou no ano de referência, 2022, com a receita de elaboração dos boletins de voto, algo que acontece nos anos de eleições e, tem um peso significativo no volume de negócios.

Com efeito, durante 2022, a INCV conseguiu alcançar alguns marcos significativos tais como a melhoria da edição do Boletim Oficial e a sua comercialização de forma útil e rentável, com uma identidade corporativa mais consolidada e com investimentos importantes.

Entre esses investimentos destacam-se a já referida remodelação em curso das instalações na Achada Grande Frente e a construção da Nave Industrial para a Gráfica de Segurança que abarca um sector crucial que interage com a soberania nacional através da produção de documentos oficiais, como passaportes, cartões nacionais de identificação, cartões de residência, entre outros.

As conclusões das obras estão previstas para o terceiro trimestre do ano em curso. Nesse sentido, a INCV traçou como objectivo macro para 2023 a conclusão das obras da gráfica de segurança e o início de personalização, com a ampliação do seu core business, o aumento do volume de negócios e criação de mais postos de trabalhos qualificados.

A consagração destas metas viabilizará a expansão e a conquista de novos mercados, ao mesmo tempo fortalecerá a INCV de modo a contribuir para uma maior soberania do país por via da segurança dos documentos e maior eficiência na produção/difusão do Boletim Oficial.

Em termos de organização e desenvolvimento a INCV aprovou seu Plano Estratégico e Operacional (2022-2024), cujos resultados práticos serão reflectidos nos próximos instrumentos de gestão, com foco nos segmentos mais relevantes para o desenvolvimento e a consolidação empresarial e institucional planeados.

No aspecto institucional assinala-se o facto de esse ser o ano da comemoração do 180.º Aniversário desta empresa pública, fazendo jus a todo um percurso posterior durante o qual a INCV assumiu um papel fundamental no desenvolvimento do sector gráfico nacional, com uma participação activa no processo de consolidação da democracia e do Estado de Direito em Cabo Verde.