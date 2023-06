Unitel T +​ distinguida com três prémios no Innovation Awards 2023

A Unitel T + foi distinguida com três prémios na segunda edição no Innovation Awards, da categoria ecossistema de empreendedorismo e inovação. A premiação rendeu à empresa de telecomunicação, pela segunda vez consecutiva, o título de “Melhor Sponsor do ecossistema de Empreendedorismo e Inovação”, “Melhor Competição com o Unitel Creative Camp” e “Melhor programa de aceleração e incubação, a Unitek”.

Segundo um comunicado da Unitel T +, a premiação realizada no âmbito do Angola Innovation Summit, aconteceu na última quinta-feira, dia 22 de Junho, em Luanda. “O nosso compromisso é o de sermos o motor da inovação em Cabo Verde, com dinâmicas novas que fazem mexer o sector, abrindo o leque de opções colocados à disposição da sociedade e trazendo novas dinâmicas na capacidade do país fazer mais (+). Ainda, a Unitel T + tem estimulado a inovação no país, ao apoiar e financiar programas e concursos de aceleração do empreendedorismo que tem por base a apresentação de soluções inovadoras de base tecnológica, várias delas pioneiras em Cabo Verde”, le-se no comunicado. A empresa de telecomunicações reitera ainda o seu engajamento e compromisso com o desenvolvimento da inovação. Uma das apostas da Unitel T + para o desenvolvimento é a UNITEK, um Laboratório de Inovação que irá funcionar como um Programa de Aceleração de Projectos Tecnológicos, proporcionando um ambiente favorável, seguro, e colaborativo para o surgimento e concretização de ideias. A Unitek actua em três níveis, o Business Innovation Center que identifica oportunidades de negócio, desenvolve startups inovadoras de base tecnológica e realiza pesquisas de mercado, o Trainning Center que promove treinamentos e capacitações para o mercado e para os colaboradores da Unitel T+, e ainda o Development Lab que é espaço de criação e desenvolvimento de novas tecnologias e soluções digitais que, em funcionamento na Unitel T+, já conta com 60 desenvolvedores de softwares. “Como uma grande empresa tecnológica, assume o objectivo de contribuir para o desenvolvimento de todo o ecossistema de inovação e tem proporcionado iniciativas que visam cumprir com este objectivo, e os diferentes prémios que temos ganhado e, principalmente, os resultados conseguidos mostram-nos que este é o caminho e reforçam a nossa convicção que estamos no rumo certo”, reiterou no comunicado.

