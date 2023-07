Vivo Energy apresenta novo produto Shell

Empresa de combustíveis apresentou, esta sexta-feira à noite, o Gasóleo Shell FuelSave um novo combustível para motores a gasóleo concebido para proporcionar uma maior eficiência do motor e diminuir as emissões de gases nocivos para o meio ambiente.

Segundo o PCA da Vivo Energy Cabo Verde, João Oliveira e Sousa, o novo produto vem dar resposta "à busca incessante de satisfazer e estar sempre a tentar ir sempre mais além no sentido de servir os nossos consumidores".

Hoje, com os motores "estão a evoluir a uma velocidade estrondosa, temos motores cada vez mais pequenos, com mais potência por centímetro cúbico o que exige outro tipo de combustíveis para acompanhar esta evolução".

É para dar resposta a esta evolução tecnológica que a empresa apresentou o novo Shell FuelSave para ser usado em motores a gasóleo e que é adequado tanto para motores modernos como para motores mais antigos.

"A Shell está constantemente a desenvolver os seus combustíveis, de acordo com as necessidades dos clientes e as inovações dos motores dos veículos modernos, incluindo a redução da emissão de CO 2 . Esta última formulação, que está agora disponível em todos os Postos de Venda da Shell em Cabo Verde, é o resultado de uma extensa pesquisa, desenvolvimento e testes efectuados, ao longo de mais de 5 anos, pela equipa internacional de cientistas de combustíveis da Shell, com o objectivo de ajudar a melhorar a eficiência dos motores", refere a empresa num comunicado.

Numa altura em que se fala cada vez mais na aposta na electrificação dos automóveis, o PCA da Vivo Energy Cabo Verde defende que a aposta neste combustível faz "ainda mais sentido" uma vez que "estamos a falar de carros eléctricos que, na sua esmagadora maioria, são carregados com a energia produzida pela Electra. Ora 80% dessa energia produzida pela Electra ainda é de origem fóssil".

"Com as características inerentes do mercado de Cabo Verde faz todo o sentido usarmos as ferramentas que temos ao nosso alcance para pelo menos consumir menos e ter menos emissão de CO 2 que é uma das nossas principais preocupações", reforçou João Oliveira e Sousa.

No entanto, o PCA da Vivo Energy Cabo Verde anunciou que a empresa também vai investir no recurso a energias renováveis. "Já estamos a colocar painéis solares tanto nos postos de abastecimento como inclusivamente em algumas das instalações industriais que temos", apontou anunciando igualmente que, numa segunda fase, a empresa vai arrancar com o processo "de instalação de carregadores eléctricos nossos postos de venda".