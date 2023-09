Banco Interatlântico cria nova solução de financiamento para empresas

Linha de crédito disponibiliza mais de um milhão de contos para financiamento de empresas. O Banco Interatlântico é o primeiro banco em Cabo Verde a conseguir um financiamento directo para apoio às empresas cabo-verdianas através de uma multilateral como o Banco Europeu de Investimento.

O Banco Interatlântico anunciou a criação de uma linha de crédito de valor superior a um milhão de contos para o financiamento das empresas nacionais.

Uma solução que, assume o Banco Interatlântico, só foi possível pela relação existente com o banco português Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Contactado pelo Expresso das Ilhas esta instituição financeira explicou que “o Banco Interatlântico, sendo parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos, tem o compromisso do desenvolvimento das empresas e do sector financeiro no país. Há algumas vantagens que lhe advêm de ter um parceiro bancário, um accionista maioritário bancário sediado na União Europeia e supervisionado pelo Banco Central Europeu. Isto traz um conjunto de regras, um conjunto de procedimentos, vários, adicionais aos que existem em Cabo Verde, e que são muito importantes para a robustez de qualquer banco. Este processo da linha de crédito é um bom exemplo”.

Outro factor importante para que o Banco Interatlântico conseguisse lançar este produto de financiamento para as empresas nacionais foi o facto de a Caixa Geral de Depósitos ter “um bom rating internacional”.

Relevante, igualmente, explica a mesma fonte, é o facto de, além de ter de cumprir com as regras de supervisão ditadas pelo Banco de Cabo Verde, o Banco Interatlântico adicionalmente “tem também de cumprir as regras e as orientações do supervisor do Grupo Caixa, que é o Banco Central Europeu e, portanto, nós temos dois reportes de supervisão”.

“Cumprimos integralmente as regras e recomendações e a legislação do Banco de Cabo Verde, e, desde que nunca exista nenhuma contradição com as regras de Cabo Verde, temos de cumprir também todas as regras que o BCE impõe ao Grupo Caixa Geral de Depósitos”.

Linha de crédito

A linha de crédito, como já foi referido, é financiada pelo Banco Europeu de Investimento em cinco milhões de euros a que se acrescentam outros cinco de capitais próprios do Interatlântico, “o que se traduz em um pouco mais de um milhão de contos para o apoio às empresas”.

“Nós, neste momento, teremos cerca de três milhões [de euros] já imputados à linha e, portanto, temos aqui uma folga enorme para poder ajudar as empresas, facto muito importante no momento em que nós estamos”.

A linha de crédito prevê, como explicou o Banco Interaltântico, que os empréstimos tenham uma duração até 120 meses com uma taxa de juro mínima variável de 6,5% e destina-se a apoiar o investimento de pequenas e médias empresas com garantias reais de crédito.

A linha de crédito criada pelo Interatlântico tem, ainda, um caracter diferenciador. “Por exemplo, a linha do BEI tem como exigência, que é a primeira vez que se faz em Cabo Verde, de contemplar requisitos de Desenvolvimento Sustentável, alinhados com a agenda muito ambiciosa nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, definida pelo Governo de Cabo Verde. É a primeira vez que vão ser concedidos financiamentos orientados ao cumprimento de critérios ODS como a não discriminação em função do género, os temas das energias renováveis e acessíveis, a agenda do trabalho digno e redução das desigualdades, por exemplo”.

Por outro lado, actividades que estejam nos critérios de exclusão (e assim, em princípio, não alinhadas com os ODS) como é o caso de empresas de “exploração de combustíveis fósseis, mineração, produção de fertilizantes, equipamento militar e promoção imobiliária” está fora deste plano de financiamento.

“Este é um aspecto importante porque nós, quando formos decidir uma operação com um cliente, nós vamos ter de pedir um conjunto de informação, que tem a ver com tudo isto que referimos e que os clientes em Cabo Verde não estão ainda muito habituados a dar essa informação, por exemplo, nos relatórios e contas das empresas. Essas informações passam, por exemplo, pelo número de trabalhadores por género e o aumento de postos de trabalho que o investimento venha a trazer e, também, qual é essa distribuição”.

“Nós, de seguida, reportamos isto ao Banco Europeu de Investimento, que irá verificar se está de acordo e se o projecto é elegível para ser imputado” à linha de crédito.