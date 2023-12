​Vivo Energy inaugura em ponto de abastecimento em Tarrafal de Monte Trigo, Santo Antão

A Vivo Energy Cabo Verde, empresa que distribui e comercializa produtos e serviços da marca Shell em todo território nacional, inaugurou uma unidade de abastecimento de combustível na comunidade piscatória de Tarrafal de Monte Trigo, na ilha de Santo Antão. O propósito é facilitar a comunidade piscatória na disponibilidade de combustível para as suas actividades.

A inauguração da Unidade de Abastecimento de Combustível em Tarrafal de Monte Trigo, Concelho de Porto Novo, aconteceu no último dia 12 de Dezembro.

De acordo com um comunicado da Vivo Energy Cabo Verde, a nova unidade foi construída do zero com o propósito específico de facilitar as atividades da comunidade. Esta iniciativa elimina a necessidade de deslocamento até Porto Novo para adquirir um produto essencial às suas atividades diárias, resultando em economia de tempo, redução de custos e mitigação dos riscos associados ao transporte em viaturas particulares.

Este projecto, com um investimento de cerca de 1.000.000 de escudos, visa operacionalizar unidades semelhantes em Ponta do Sol, Palmeira, Salinas e Ribeira da Barca. A inauguração em Tarrafal de Monte Trigo marca o início da "fase piloto" de um protocolo assinado em outubro de 2021 entre o Ministério do Mar, a Vivo Energy Cabo Verde e as autarquias locais.

Com o objetivo de ser o negócio de energia mais respeitado em África, a Vivo Energy contribuirá significativamente para o desenvolvimento econômico, especialmente na tão desejada zona de Tarrafal de Monte Trigo.

A efeméride contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Porto Novo, Aníbal Fonseca, e de representantes do Ministério do Mar.