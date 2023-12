​iibCV leva natal à pediatria do Hospital Universitário Agostinho Neto

O international investment bank S.A. (iibCV), nesta quadra festiva, leva a magia do natal à pediatria do Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN) com o objectivo de proporcionar momentos de alegria e conforto às crianças que se encontram hospitalizadas.

Segundo uma nota do iibCV, no âmbito da época natalícia que traz sentimentos como a fraternidade, o amor, a compaixão, e a solidariedade, e diante de uma colaboração que já perdura há quatro anos, o iibCV organiza um conjunto de actividades para no dia 21 de Dezembro. O evento, marcado para às 15 horas, conta com animação especial com palhaços e actuação musical da escola de arte Gota D’Arte, oferecerá um lanche festivo e realizará a distribuição de presentes para todas as crianças internadas. “Instamos também outros parceiros e empresas a unirem-se a esta causa nobre, apoiando o HUAN e permitindo que mais crianças possam beneficiar deste gesto solidário durante a quadra natalícia”. O iibCV pretende impactar positivamente não apenas os seus membros, mas também a comunidade circundante. Estas iniciativas visam reforçar os valores fundamentais do Natal, incentivando a empatia e a generosidade. Além disso, o iibCV reconhece a importância de contribuir para um sentido mais amplo de pertencimento e cooperação, fortalecendo os laços entre as pessoas.

