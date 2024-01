Banco Interatlântico vence prémio de Banco do Ano 2023

Prémio atribuído pelo The BANKER, do Grupo Financial Times.

Em comunicado o Banco Interatlântico (BI) anunciou que "esta distinção, a de maior relevo internacional, é atribuída ao Banco Interatlântico pelo sexto ano consecutivo, reconhecendo o empenho e a dedicação do Banco e dos seus colaboradores na elevada qualidade de serviço aos clientes".

"A solidez, a confiança e a reputação, são valores que o Banco Interatlântico ostenta com orgulho e que o Grupo Caixa Geral de Depósitos prossegue em todos os países onde atua", refere, na mesma nota o BI que prossegue garantindo que "níveis de serviço e qualidade ímpares, com observância dos melhores padrões e exigências internacionais, elevam a reputação de todo o sistema financeiro cabo-verdiano e é com muito orgulho que, no Banco Interatlântico, nos comprometemos com a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado aos nossos clientes, sempre cumprindo os mais exigentes padrões de compliance e permitindo a Cabo Verde aceder facilmente a todas as geografias onde o Grupo Caixa Geral de Depósitos está presente e a muitas outras onde as exigências regulatórias impõem o cumprimento das melhores práticas internacionais".