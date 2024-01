Associação Só Luz e Associação dos Armadores de Pesca vencem Prémio Garantia Comunidade, em São Vicente

Na última quinta-feira, 18, a Associação Só Luz e a Associação dos Armadores de Pesca, em São Vicente, receberam o Prémio Garantia Comunidade.

Segundo o administrador da Garantia, Luís Leite, o prémio tem duas áreas muito específicas, nomeadamente a inclusão social de pessoas com deficiência permanente ou incapacidade permanente e a prevenção à saúde.

O prémio, agora na sua terceira edição, destaca projectos específicos que promovem a transparência e o acompanhamento efetivo. O júri, composto por profissionais independentes nas áreas da saúde e social, seleciona os vencedores com base no mérito e impacto dos projetos apresentados.

Luís Leite ressaltou a importância do prémio na estruturação de iniciativas específicas para atender às necessidades sociais identificadas.

"Com este prémio, conseguimos fazer o acompanhamento, conseguimos perceber que, de facto, as associações estão a fazer aquilo que prometeram", afirmou.

O Prémio Garantia Comunidade, conforme o administrador, não apenas reconheceu o trabalho meritório das associações, mas também estimulou a legalização de outras entidades e a adesão às conformidades legais.

O administrador salientou que as associações concorrentes precisam estar formalmente reconhecidas, possuir uma estrutura diretiva e atender a critérios rigorosos de elegibilidade.

Em São Vicente, as associações contempladas foram a Associação dos Armadores de Pesca, cujo projecto visa apoiar pescadores com problemas de descompressão, e a Associação Só Luz, que trabalha com crianças com necessidades especiais na área de fisioterapia e reabilitação.

O representante da Associação dos Armadores de Pesca, Susano Vicente, em entrevista à Rádio Morabeza, expressou gratidão pelo prémio e destacou a responsabilidade social da associação no apoio aos mergulhadores afectados por acidentes de mergulho.

O projecto busca, além de fornecer tratamento, também sensibilizar para a prevenção e investir em políticas de aprendizagem e escolas de mergulho.

“Um dos objetivos do nosso projecto é levar sessões de formação, com os mergulhadores actuais, e também com os potenciais mergulhadores, de forma que, portanto, a actividade de mergulho possa ser feita com toda a segurança e evitar possíveis acidentes”, explicou.

Por sua vez, José Dias, representante da Associação Só Luz, garantiu que o prémio será direccionado para um novo projecto chamado "Um Toque de Carinho".

Este projeto visa proporcionar fisioterapia à tarde, fisioterapia ao domicílio e pagamento do transporte para crianças com necessidades especiais, abrangendo aquelas que não frequentam o centro principal da associação.

A III Edição do Prémio Garantia Comunidade, contou com a participação de candidaturas das ilhas de Santiago, São Vicente e Santo Antão, sujeitas à análise de um Júri Independente, de conformidade com os critérios de elegibilidade e de avaliação constantes do Regulamento previamente divulgado, da qual resultou a seleção de cinco projectos, sendo dois de associações sedeadas em Mindelo: Associação Só Luz, da Ribeira de Craquinha, e Associação dos Armadores de Pesca.

O Prémio Garantia Comunidade, no valor de 4 milhões de escudos, enquadra-se no Programa de Responsabilidade Social e na Estratégia de Sustentabilidade da Companhia, que visa promover o desenvolvimento do setor social, através do apoio a organizações da sociedade civil, organizações não governamentais e outras instituições sem fins lucrativos que atuam na área de Inclusão Social de Pessoas com Deficiência e em Prevenção em Saúde.