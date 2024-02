iibCV inaugura posto de atendimento na agência dos Correios de Espargos

O iibCV inaugura, no próximo dia 01 de Março, um novo posto de atendimento do na agência dos Correios de Cabo Verde em Espargos, na Ilha do Sal.

“Este momento é fruto de uma parceria sólida e promissora, resultado de um Protocolo assinado entre estas duas instituições. O acordo tem por objectivo o estabelecimento de relações de parceria comercial entre as partes e prevê que os Correios de Cabo Verde, nos balcões de Mindelo, Praia, Espargos e Santa Maria, em representação do iibCV, prestem os serviços parabancários, nomeadamente através da cedência de um espaço físico onde o iibCV possa instalar uma plataforma de acesso a serviços bancários via canal eletrónico”, diz o banco num comunicado de imprensa.

A cerimônia de inauguração contará com a presença de membros da equipa executiva de ambas as empresas.

Este novo posto, de acordo com a mesma fonte, vai permitir a movimentação/compensação de saldos por via de Depósito e Levantamento; Depósitos e levantamentos, ainda que acima do limite disponibilizado, mediante pré-aviso e autorização pelo iib; Possibilidade de solicitação bem como entrega de cartões de débito e crédito ao balcão dos Correios; Possibilidade de iniciação do processo de abertura de conta com recolha de documentação, do processo físico envio físico e digital do processo ao iib e recebimento de cheques para depósito em conta de cliente iib: Lançamento (a cativo) até receção do cheque físico na agência sede do iib.