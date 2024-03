Grupo RIU lança nova estratégia de sustentabilidade: Proudly Committed

O Grupo RIU revelou sua mais recente iniciativa em prol da sustentabilidade com o lançamento da estratégia Proudly Committed. Esta abordagem surge após uma profunda reflexão interna sobre o futuro do sector hoteleiro e seu impacto na comunidade, no ambiente e nos próprios colaboradores.

A Proudly Committed, segundo um comunicado do RIU, visa garantir que o impacto das actividades da empresa seja sempre positivo, tanto para a sociedade quanto para os ecossistemas locais. Segundo a mesma fonte, a Proudly Committed visa contribuir para diversos projectos de investimento social, como o financiamento de serviços de saúde, com foco na protecção e bem-estar infantil. Com um horizonte de três anos, de 2024 a 2026, a estratégia estabelece objectivos “ambiciosos, concretos e mensuráveis” em quatro pilares: Comunidade e Destinos Sustentáveis, Meio Ambiente, Pessoas e Transparência. O primeiro pilar, Comunidade e Destinos Sustentáveis, visa prosperar as comunidades onde o Grupo RIU opera. O objectivo é que até 2026, 100% dos destinos tenham um projecto de referência, guiado pelo Método RIU. O segundo pilar, Meio Ambiente, busca minimizar o impacto ambiental, com o objectivo de alcançar a neutralidade de carbono e implementar projectos de biodiversidade por destino. O terceiro pilar, Pessoas, visa potencializar o talento e a formação, colocando os colaboradores no centro da empresa, proporcionando oportunidades de carreira satisfatórias. Por fim, o pilar da Transparência visa garantir o cumprimento dos objectivos, principalmente por meio da certificação dos hotéis, com a meta de certificar 100% da oferta RIU em sustentabilidade.

