BAI Cabo Verde abre nova agência no Palmarejo

O BAI Cabo Verde inaugurou, na passada sexta-feira, uma nova agência bancária, situada no bairro do Palmarejo, Cidade da Praia. A nova agência conta com dois postos de atendimento personalizado, uma sala para atendimento a empresas e três balcões para serviços de caixa.

Segundo um comunicado da instituição, a agência BAICV Palmarejo, que enquadra-se no plano de expansão da instituição financeira, abriu as portas ao público na segunda-feira, 18.

“Nós identificamos esta zona como uma zona com muita população e com muitas empresas. Percebemos que as pessoas e as empresas precisavam de uma solução bancária ágil e com o melhor serviço possível. E como nós temos como propósito oferecer a melhor experiência bancária, sentimos que era o lugar para estarmos”, fundamentou a mesma fonte.

Esta é a décima primeira agência do Banco BAICV e o propósito é, segundo explicou, captar mais empresas e mais clientes particulares, com destaque para os emigrantes, para serem atendidos rapidamente quando vêm a Cabo Verde, sendo a diáspora cabo-verdiana a nossa 11ª ilha, tal como a nossa agência é a 11ª.

O Banco BAICV está em Cabo Verde há 15 anos e já está fisicamente na Cidade Praia, com agências nos bairros de Chã de Areia, onde fica a sua Sede, Achada Santo António, Plateau e Palmarejo.

Ainda em Santiago tem uma agência na cidade de Assomada, município de Santa Catarina.

Em São Vicente conta com 2 agências, no centro da Cidade do Mindelo – agência Monte Cara e no bairro do Monte Sossego com a agência Montsu. No Sal está em Espargos e Santa Maria, na Boa Vista em Sal-Rei e no Fogo em São Filipe.