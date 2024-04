Banco Interatlântico recebe quatro distinções como Best Bank

O Banco Interatlântico, pertencente ao Grupo Caixa Geral de Depósitos, foi distinguido com quatro prémios pela World Economic Magazine como o Melhor Banco Digital, Melhor Governança Corporativa, Melhor Banco para PMEs e Melhor Banco de Retalho em Cabo Verde para o ano de 2024.

O prêmio de Melhor Banco Digital de Cabo Verde 2024 destaca o compromisso do Banco Interatlântico com a digitalização das suas operações bancárias, resultando em benefícios para seus clientes.

Iniciativas como crédito instantâneo e a implementação de novas plataformas de internet e mobile banking foram elogiadas, proporcionando melhorias no serviço tanto para clientes locais quanto para a diáspora cabo-verdiana.

Relativamente à distinção de Melhor Governança Corporativa de Cabo Verde 2024, o Banco Interatlântico foi elogiado por sua conformidade com os mais rigorosos padrões internacionais de governança corporativa, incluindo os requisitos europeus estabelecidos pelo Banco Central Europeu (BCE).

Pedro Gomes Soares, Presidente da Comissão Executiva do Banco Interatlântico, expressou a sua satisfação com os reconhecimentos recebidos, destacando a importância da digitalização dos serviços bancários e a excelência em governança corporativa como pilares fundamentais para a actuação do banco num mercado em constante evolução