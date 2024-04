Garantia Seguros promove "Talk Sustentabilidade" em São Filipe, na ilha do Fogo

​A Garantia – Companhia de Seguros de Cabo Verde SA organiza nesta quinta-feira, 25 de Abril, das 15h30 às 17h00, no salão da Casa das Bandeiras, em São Filipe, uma "Talk Sustentabilidade: desafios e oportunidades para as empresas@cv", em celebração das festividades do 1º de Maio.

A conversa reunirá representantes de empresas dos sectores financeiro (Garantia), industrial (Cavibel) e de telecomunicações (CVTelecom), que compartilharão suas boas práticas e compromissos com o desenvolvimento sustentável em suas áreas de actuação. Além disso, discutirão os desafios que a sustentabilidade impõe em um mercado pequeno e arquipelágico, bem como as oportunidades que ela pode criar em termos de estratégias de negócio e oferta diferenciada. O evento será encerrado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Filipe, Nuias Silva. “A Garantia Seguros, comprometida com a segurança de seus clientes e engajada na construção de um Cabo Verde mais próspero, tem buscado promover um ecossistema empresarial sustentável entre suas diversas parceiras. Essas empresas já adoptam uma abordagem estruturada sobre o tema, alinhada com a Agenda 2030 e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) 2022/2026.

