Ecobank recebe prémio de melhor Banco para PMEs na África 2024

O Ecobank, Grupo Bancário pan-africano líder no mercado africano, venceu o prémio de Melhor Banco para PME’s em África 2024 nos prémios anuais SME Bank Awards da Global Finance.

Segundo um comunicado da instituição, a cerimónia de entrega do prémio realizou-se no Glaziers Hall em Londres, Reino Unido.

"Este prémio reconhece a força do apoio do Ecobank às Pequenas e Médias Empresas (PME) de África, permitindo-lhes prosperar e aproveitar as imensas oportunidades de comércio intra-africano criadas pelo mercado único da AfCFTA. Para além do nosso conjunto abrangente de soluções bancárias, de pagamentos, de cobranças e de financiamento, também disponibilizamos um apoio não financeiro inestimável, tais como Formações em Liderança Empresarial e desenvolvimento de competências, e a nossa inovadora plataforma que faz a conexão entre comerciantes, compradores, vendedores e fornecedores em toda a África", afirmou Carol Oyedeji, Executiva Interina da Banca Comercial do Grupo Ecobank, citada no comunicado.

Nos últimos meses, o Ecobank expandiu ainda mais a sua capacidade de empréstimo para satisfazer as necessidades de financiamento das PME’s através de iniciativas estratégicas, incluindo um acordo de partilha de riscos de 200 milhões de dólares americanos com o Fundo Africano de Garantia e uma facilidade de empréstimo de 32,8 milhões de dólares americanos do Fundo ecobusiness e do Fundo SANAD para as PME’s.

A Global Finance escolheu os vencedores para os Prémios de Melhor Banco para PME’s de 2024 com base nas candidaturas submetidas pelos bancos e em pesquisas independentes, complementadas por informações de especialistas do sector, executivos e especialistas em tecnologia.