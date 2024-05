Carmen Riu deixa gestão do grupo hoteleiro RIU

Carmen Riu passa a presidir o Conselho de Administração do Grupo deixando de desempenhar todas as suas funções executivas e de representação institucional na RIU Hotels & Resorts.

Segundo um comunicado da cadeia hoteleira espanhola "Carmen Riu tomou a decisão de se reformar antes do verão do ano em curso", passando o seu irmão Luís Riu "a ostentar o cargo de diretor executivo, mas agora em solitário".

Esta decisão de Carmen Riu significa que os "membros da quarta geração da família Riu também se incorporam a este órgão. Este facto marca o início da passagem de testemunho geracional na Riu Hotels, um processo em que a família trabalhará a partir dos órgãos de governo do Grupo".

" Carmen Riu começou a sua carreira profissional na RIU em 1977 como diretora do hotel Riu Bali, da Playa de Palma. Antes disso, tinha trabalhado em diversos departamentos do hotel, em diferentes fases, em estágios no negócio familiar. Em 1978 assumiu a direção dos Recursos Humanos, uma responsabilidade que ampliou em 1981 com a direção de Administração e Finanças. Para enfrentar estas novas responsabilidades, Carmen fez vários cursos de pós-graduação em gestão de pessoal e empresa familiar para os juntar à sua licenciatura em Ciências Económicas e Empresariais da Universidade de Barcelona. Em 1998, após a morte do seu pai Luis Riu Bertrán, foi designada diretora executiva em conjunto com o seu irmão Luis Riu Güell, formando assim uma dupla de direção que foi a responsável pelo crescimento e consolidação internacional que a RIU Hotels & Resorts desenvolveu nos últimos 25 anos", lê-se no comunicado da cadeia hoteleira.

Agora, com quase 70 anos, Carmen Riu "tomou a decisão de se retirar da primeira linha de negócio. Deixa a empresa num bom momento para o sector turístico e depois de ter enfrentado a pior crise da história, provocada pela pandemia da COVID-19. O seu último grande projeto foi o lançamento da estratégia Proudly Committed, com a qual pretendia deixar a empresa preparada para enfrentar os desafios do futuro com a sustentabilidade no centro de todas as decisões da RIU Hotels & Resorts", conclui o comunicado da RIU Hotels & Resorts.