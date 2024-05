Banco iib com melhor resultado de sempre em 2023

O International Investment Bank Cabo Verde (iibCV), participado em 10% pelo português Novobanco, teve o melhor desempenho da sua história em 2023, com os lucros a crescerem 55% para 671 milhões de escudos (seis milhões de euros).

O ano de 2023 foi o terceiro consecutivo em que o iibCV, liderado pelo grupo iib do Bahrain, alcançou resultados recorde, acompanhados por “elevados níveis de solvência e liquidez”, de acordo com informação do banco.

O ano passado é classificado como um “período de excelência”, com um “crescimento significativo” do balanço, sem aumentar os activos ponderados pelo risco, acrescentou.

Os activos aumentaram 12%, ultrapassando os 375 milhões de euros, graças a uma estrutura de financiamento “ainda mais estável e diversificada”.

De acordo com o relatório e contas, no ano passado, o iibCV conseguiu um retorno sobre activos de 1,62% e um retorno sobre capital de 30%.

Além disso, a carteira de crédito apresentou uma “sinistralidade reduzida” (crédito em incumprimento) de 0,41%, resultado de uma “gestão proativa do portfólio”, que assegura um “acompanhamento diferenciado dos clientes”, a par de um rácio de solvabilidade de 49%.

Para o banco, esse foi um factor crucial na recuperação de créditos não produtivos durante o exercício do ano passado.

O produto bancário atingiu 10 milhões de euros, um aumento de 40% face ao ano anterior, e os recursos de clientes (depósitos) cresceram 17%, fixando-se acima de 189 milhões de euros.