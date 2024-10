Unitel T+ reconhecida como um dos melhores locais para trabalhar em Cabo Verde

A Unitel T+ foi distinguida com o título de "Great Place to Work", reconhecendo-a como uma das melhores empresas para trabalhar em Cabo Verde.

“A Unitel T+ tem o orgulho de anunciar que foi oficialmente reconhecida como um dos melhores locais para trabalhar em Cabo Verde, com a distinção “Great Place to Work”. Esse prêmio reflecte o nosso compromisso em conectar as pessoas a um mundo melhor – mais sustentável, inclusivo e inovador – e destaca o esforço contínuo em criar um ambiente onde o bem-estar e a inovação andam lado a lado”, escreveu a empresa num comunicado.

O reconhecimento, diz a mesma fonte, celebra a cultura organizacional da Unitel T+, que “valoriza tanto o desenvolvimento humano quanto a excelência tecnológica”.

A empresa afirma que acredita que a verdadeira inovação começa com a felicidade, o crescimento e a realização dos seus colaboradores.

"Na Unitel T+, ser visionário é perceber que a inovação começa nas pessoas. Estamos extremamente orgulhosos por sermos reconhecidos como um 'Great Place to Work', um reflexo do nosso compromisso em criar um ambiente onde a colaboração, a criatividade e o respeito mútuo são as principais prioridades", afirmou Inoweze Ferreira, CEO da Unitel T+.