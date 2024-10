BFI Bank e ​Grupo Piñero firmam acordo para primeiro projecto hoteleiro do grupo em Cabo Verde

O Grupo Piñero, por meio da sua divisão Bahia Principe Hotels & Resorts, e o BFI Bank assinaram um acordo para o desenvolvimento do primeiro projecto hoteleiro da marca em Cabo Verde. O empreendimento será localizado em Murdeira, na ilha do Sal, com um investimento de 120 milhões de euros.

Segundo um comunicado do grupo, o acordo foi firmado ontem, quinta-feira, 10 de Outubro, tratando-se de um empreendimento hoteleiro de cinco estrelas com 605 quartos. A inauguração está prevista para 2027, e o projecto deverá gerar cerca de 500 empregos directos, impulsionando o desenvolvimento económico local.

A cerimónia de assinatura decorreu na sede do BFI Bank, na Cidade da Praia, e contou com a presença do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, o presidente do BFI Bank, José Braz da Silva, e a CEO do Grupo Piñero, Encarna Piñero.

O novo hotel, que operará sob a marca Bahia Principe Fantasia Cabo Verde, de acordo com o comunicado, será um resort familiar de luxo, reforçando o compromisso do Grupo Piñero com experiências turísticas diferenciadas.

De lembrar que este é o primeiro projecto "Asset Light" (a empresa optou por um projeto de gestão hoteleira ) da divisão hoteleira do grupo, uma abordagem que permite crescimento através da gestão eficiente dos activos sem comprometer a sustentabilidade financeira.

O projecto na ilha do Sal marca a entrada do grupo em África, consolidando a sua posição como uma das empresas mais inovadoras e sustentáveis no sector hoteleiro.

“Este acordo faz parte da nossa estratégia de expansão para novos mercados, como Cabo Verde, onde esperamos contribuir para o desenvolvimento do sector turístico e oferecer oportunidades de crescimento para as comunidades locais. A nossa visão passa por criar experiências únicas, maximizando os recursos locais e promovendo o turismo sustentável”, destacou Encarna Piñero, CEO do Grupo Piñero.

Por sua Vez, o CEO do BFI Bank, Luis Rodrigues, sublinhou a relevância do turismo como o principal motor da economia cabo-verdiana e destacou o papel estratégico do banco em atrair investimentos internacionais.

“O BFI Bank tem estado na vanguarda dos projectos de investimento que impulsionam o crescimento económico e social de Cabo Verde. A nossa participação neste projecto reflecte o nosso compromisso em fortalecer o turismo, uma das indústrias mais importantes do país.”

Fundado em 2002, o BFI Bank é uma instituição financeira de referência em Cabo Verde, especializada em Banca Privada e Projectos de Investimento. O banco tem desempenhado um papel fundamental no financiamento de grandes projectos, promovendo a sustentabilidade e o desenvolvimento económico do arquipélago.

Fundado em 1975, o Grupo Piñero é um conglomerado turístico de origem familiar com quase 50 anos de experiência no sector. Além da sua divisão hoteleira, o grupo actua em áreas como o imobiliário e golfe, com projectos na República Dominicana e no México, e no turismo através do operador Soltour, líder no mercado ibérico. O Grupo Piñero é reconhecido pelo seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental nos destinos onde opera.