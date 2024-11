Banco Interatlântico recebe 6 distinções como Best Bank

O Banco Interatlântico, parte do Grupo Caixa Geral de Depósitos, foi distinguido em seis categorias pela pela Global Banking & Financial Review, destacando-se pela inovação, sustentabilidade e transformação digital no sector financeiro de Cabo Verde em 2024.

As seis distinções da Global Banking & Financial Review, reconhecem o compromisso do Banco Interatlântico com a excelência em diversas áreas do sector financeiro em Cabo Verde.

As categorias premiadas incluem o “Best Bank for Auto Loans Cape Verde 2024”, “Best Corporate Bank Cape Verde 2024”, “Best Corporate Sustainability Strategy Cape Verde 2024”, “Best Digital Bank Cape Verde 2024”, “Best Green Bank Cape Verde 2024” e “Most Innovative Retail Banking App Cape Verde 2024”.

“O título de Best Corporate Bank Cape Verde 2024 é um reconhecimento de grande importância para o Banco Interatlântico, uma vez que destaca a dedicação do Banco em prestar serviços e soluções financeiras acessíveis, inovadoras e confiáveis para as Empresas, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do setor empresarial em Cabo Verde”, lê-se no comunicado do Banco Interatlântico.

A distinção “Best Bank for Auto Loans Cape Verde 2024” reconhece o esforço do banco em oferecer condições vantajosas para crédito automóvel, ajustando-se às necessidades específicas dos clientes, promovendo o acesso a veículos de forma facilitada e eficiente.

Na área digital, o Banco Interatlântico foi premiado como “Best Digital Bank Cape Verde 2024” e pela “Most Innovative Retail Banking App Cape Verde 2024”, fruto de um investimento contínuo na transformação tecnológica, visando melhorar a experiência do cliente e modernizar os seus serviços, principalmente através do Internet Banking e da aplicação móvel.

O compromisso com a sustentabilidade foi reconhecido pelas distinções “Best Green Bank Cape Verde 2024” e “Best Corporate Sustainability Strategy Cape Verde 2024”, refletindo as iniciativas do banco em prol da preservação ambiental e da responsabilidade social. Destacam-se ações como a redução do uso de papel, a instalação de painéis solares e o apoio a projetos sociais e ambientais.

As destinções reconhecem a visão estratégica do Banco Interatlântico e o seu compromisso em proporcionar serviços de excelência, mantendo-se na vanguarda da inovação e da sustentabilidade.

Sobre o Banco Interatlântico, desde a sua fundação, em 1999, tem desempenhado um papel fundamental no dinamismo económico de Cabo Verde, estando presente nas ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Boavista, com acesso global através do Internet e mobile banking.

“Porque a Sustentabilidade nos preocupa, este é o novo papel do Banco Interatlântico”, reafirma a instituição, destacando a sua missão de impulsionar o progresso económico e social do país.