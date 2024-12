Banco Interatlântico é eleito banco do ano pela sétima vez consecutiva

Pelo sétimo ano consecutivo, o Banco Interatlântico foi distinguido como “Melhor Banco do Ano” pela revista The Banker, do Grupo Financial Times.

O prémio reconhece o esforço contínuo da instituição em consolidar valores como solidez, confiança e reputação, ao mesmo tempo em que inova em governança, sustentabilidade e apoio à economia cabo-verdiana.

“Estamos melhores e a melhorar continuamente: Nos níveis de serviço e qualidade ímpares, com observância dos melhores padrões e exigências internacionais, que elevam a reputação de todo o sistema financeiro cabo-verdiano, mas também na solidez da nossa governação, que cumpre as mais exigentes regras internacionais, nas nossas preocupações sociais e ambientais, com um ambicioso programa ESG, alinhado com as regras da União Europeia, e que trazem para Cabo Verde iniciativas e práticas inovadoras”, escreveu o banco num comunicado.

A instituição garante ainda que para os clientes, tem melhorias contínuas e cada vez maior transparência no preço praticado, com o rating para empresas –a que se juntará o rating ESG em 2025 - com o scoring de particulares e com o preço ajustado ao risco, premiando os clientes mais cumpridores e de melhor risco.