BTalks promove discussão sobre o impacto da “Reforma Tributária e Aduaneira Digital ++” nas empresas cabo-verdianas

A BTOC, empresa de consultoria de gestão empresarial, promove no próximo dia 13, no Nice Kriola, a partir das 08h30, uma discussão sobre o impacto da “Reforma Tributária e Aduaneira Digital ++” no sector empresarial cabo- verdiano.

Num comunicado, a BTOC refere que a transformação digital na Administração Fiscal e Aduaneira tem colocado desafios significativos às empresas, com muitas a enfrentarem dificuldades em acompanhar o ritmo das mudanças, levando a penalizações e atrasos no cumprimento fiscal. “Este BTalks visa demonstrar que, ao posicionarem-se de forma estratégica e colaborativa, as empresas poderão tirar proveito deste advento para aumentar a eficiência operacional, fortalecer a sua credibilidade junto ao mercado e às autoridades tributárias, ao mesmo tempo que podem evitar o risco de coimas fiscais”, lê-se. Com o objectivo de promover um diálogo aberto e esclarecedor entre o sector público e privado, o evento contará com a participação da directora da Direcção Nacional das Receitas do Estado, Liza Vaz e do vice-Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Alexandre Nuno Pires. “Dirigido a PCAs, CEOs, Sócios e Gerentes, o BTalks é uma oportunidade imperdível para os gestores estarem na linha da frente do debate sobre a Reforma Tributária e Aduaneira Digital”, diz o comunicado.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.