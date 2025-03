BAI Cabo Verde apoia grupos de Carnaval de São Vicente

​O banco BAI Cabo Verde doou 1.200 contos para dividir aos seis grupos oficiais do Carnaval de São Vicente, por forma a aprimorarem os trabalhos para os desfiles de segunda e terça-feira.

Segundo a administradora executiva do BAI Cabo Verde, Carla do Rosário, este apoio enquadra-se na política do banco em apostar nas actividades que têm impactos económicos, financeiros, sociais e culturais tais como o Carnaval de São Vicente.

“O banco BAI Cabo Verde tem estado a contribuir pontualmente. Este ano tivemos um pedido da Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV) e decidimos fazer este patrocínio, distribuindo de forma igual para os grupos que fazem parte da liga com o propósito de cada vez mais fazer o Carnaval de São Vicente e elevar o nome de Cabo Verde lá fora”, adiantou.